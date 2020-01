Ristrutturare casa: come risparmiare affidandosi ai professionisti

Quando si ha la necessità di ristrutturare casa, uno degli aspetti da tenere in considerazione assolutamente è rappresentato dai costi che si dovranno sostenere per l’acquisto dei materiali e per i lavori in generale. A volte può non sembrare conveniente procedere con un lavoro di ristrutturazione di un’abitazione, ma spesso può essere un’attività necessaria e quindi si devono necessariamente considerare le spese da sostenere. Come fare per risparmiare il più possibile senza rinunciare alla qualità dei lavori effettuati da professionisti? Vi suggeriamo alcune tecniche interessanti e alcuni trucchi da sapere nel momento in cui si ha bisogno di ristrutturare casa tenendo conto del miglior rapporto qualità-prezzo.

Confrontare preventivi e offerte dei professionisti

Il primo passaggio da effettuare è quello di rivolgersi a delle ditte specializzate, confrontando diversi preventivi, facendo affidamento ad esempio al sito Preventivone.it. In questo modo è possibile avere le idee chiare su quanto costa effettuare i lavori di cui si ha necessità e allo stesso tempo si potranno confrontare tutti i preventivi rilasciati dai professionisti con il budget che si ha a disposizione.

Naturalmente bisogna assicurarsi che i vari professionisti che contattiamo mettano a disposizione materiali di qualità e buoni metodi di esecuzione del lavoro. In questa maniera si può tenere conto delle differenze tra un professionista e l’altro e fare bene la propria scelta.

È ovviamente opportuno non affidarsi ad una ditta che risulti troppo costosa, se non si ha molto budget a disposizione, per evitare di trovarsi in difficoltà successivamente con il pagamento. Tenendo conto dei vari preventivi effettuati prima dei lavori è possibile avere le idee molto chiare su quanto si andrà a spendere per i lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Cercare di guardare al futuro

Ottimizzazione e sostenibilità devono rappresentare le parole chiave nel momento in cui si decide di ristrutturare casa. Innanzitutto bisogna ricordare che non sempre effettuare un numero maggiore di lavori implica una spesa più elevata. Anzi a volte è vero il contrario, perché si ottimizza il costo dei materiali e si potrebbe perfino risparmiare facendo tutto il lavoro nello stesso momento.

Inoltre è importante guardare al futuro e considerare la possibilità di risparmiare in seguito. Per fare questo è necessario puntare alla sostenibilità dal punto di vista ambientale. È sempre meglio spendere un po’ di più ad esempio per una corretta opera di isolamento dell’abitazione piuttosto che trovarsi a pagare in seguito molto sul riscaldamento o sull’aria condizionata.

Allo stesso modo potrebbe essere importante puntare su sistemi di illuminazione a risparmio energetico, come i LED. Anche se si potrebbe spendere inizialmente di più, in seguito è possibile recuperare le spese effettuate e allo stesso tempo risparmiare sui costi dell’energia.

Non è necessario spendere molto

Le opportunità attualmente a disposizione nel settore dell’edilizia consentono comunque di risparmiare anche in una fase di ristrutturazione di un’abitazione. Non sempre spendere molto significa fare un lavoro migliore.

A volte è sufficiente organizzare al meglio l’attività da fare e procedere con un’ottimizzazione del lavoro, con l’obiettivo di modificare ampiamente gli spazi dell’abitazione e allo stesso tempo di risparmiare tempo e denaro.

Ad esempio, se si ha la necessità di rinnovare gli ambienti della casa, potrebbe essere sufficiente cambiare il colore alle pareti oppure assegnare agli spazi delle stanze dei mobili restaurati o dei complementi d’arredo che corrispondano maggiormente alla personalità di chi vive nella casa.

In ogni caso consigliamo sempre di affidarsi ad un professionista del settore. Non bisogna pensare che affidarsi al lavoro di un architetto significhi spendere molto, perché si guadagnerà in termini di rispetto delle scadenze da dedicare agli altri lavori, visto che si potrà contare su un’ottima organizzazione della fase di ristrutturazione. Tutto questo andrà a beneficio delle spese da sostenere nel complesso, che alla fine potrebbero risultare più contenute.