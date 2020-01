ROBY FACCHINETTI IN CONCERTO PER I FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA DI PIETRAQUARIA 2020

Il comitato dei festeggiamenti 2020 aveva promesso un grande artista e così è stato: la scelta per la festa 2020 è caduta su Roby Facchinetti, ex tastierista dei Pooh.

Ora che finalmente c’è l’ufficialità dell’artista, il comitato è felice di poter annunciare che sarà Roby Facchinetti ad allietare la serata del 27 Aprile, quella successiva alla celebre “la notte dei focaracci”.

Ampiamente soddisfatti Padre Orante e Antonio Di Legge, presidente del comitato 2020, che sin dall’inizio aveva voluto un nome di rilievo per la festa di quest’anno “Ringrazio tutti i membri del comitato per il grande lavoro svolto finora. E’ la prima volta, se si pensa agli ultimi anni, che per la serata del 27 ad Avezzano viene ingaggiato un artista di tale pregio. La festa della Madonna di Pietraquaria deve tornare ad essere anche la festa di tutta la Marsica”.

L’artista stesso, già nella fase precedente, si era detto felicissimo e subito disponibile per questo concerto avezzanese, e a breve ci spiegherà anche il perché di questo entusiasmo attraverso delle dichiarazioni esclusive. Si ricorda che il comitato è libero ed aperto a chiunque voglia rendersi disponibile per la festa della Madonna di Pietraquaria 2020, sia privati che associazioni. I recapiti da contattare sono la pagina Facebook ufficiale del comitato (disponibile qui), oppure i seguenti numeri di cellulare: 328.876.3698 e 339.737.5193.