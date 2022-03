ROCCARASO E ALFEDENA OSPITERANNO I CAMPIONATI ITALIANI DI SCI ALPINO E SCI NORDICO FISDIR

E’ tutto pronto per il grande evento sportivo che vedrà coinvolte in una partnership importante Roccaraso ed Alfedena. Le due località, infatti, ospiteranno il campionato italianai sci alpino e sci nordico FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivo relazionali.

Sci alpino e sci nordico avevano già iniziato a scaldare i motori con i due raduni tecnici svolti nelle scorse settimane, durante i quali i Referenti di disciplina Claudia Ferrari (alpino) e Alberto Stella (nordico) avevano avuto modo di valutare – insieme ai rispettivi staff – gli atleti di interesse nazionale.

Ora, le attenzioni, si spostano sulle gare in programma nel weekend del 26-27 marzo. A Roccaraso (AQ) si ritroveranno 56 atleti, per contendersi i titoli italiani FISDIR messi in palio dopo due anni di assenza delle competizioni.





Decisamente buona, quindi, la risposta delle società: sono 20 i club che raggiungeranno le nevi d’Abruzzo per far finalmente ripartire anche queste discipline.

Saranno protagonisti Anthropos, Agonistica Ponte dell’Olio, AVRES, Brixen, Carnia Special Team, Disabili Valcamonica, La Lepre e la Tartaruga, Lebenshilfe, Libertas Incontro Senza Barriere, Nuoto Disabili Sulmona, PandHa, Polisportiva Milanese, Sci Club Due, Sci Club Monte Bondone, Specialmente, Special Team Prato, Sport & Friends Südtirol, Sport di Più, Vharese, Vita e… Sport Chieti.

Proprio quest’ultima societaà teatina è l’organizzatrice dell’evento, promosso sul territorio in collaborazione con lo Sci Club Roccaraso e lo Sci Club Alfedena.

Grande soddisfazione espressa anche a livello locale da Piercarlo Fisco, delegato regione Abruzzo FISDIR Sci Alpino e Sci Nordico che ha voluto fortemente questa iniziativa sul territorio.

Quest’ultimo ha ribadito che l’ iniziativa sarà il trampolino di lancio per i Campionati Mondiali di Sci Alpino e Sci Nordico che con grande probabilità il prossimo anno verranno ospitati sempre dalle località di Alfedena e Roccaraso.