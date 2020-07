ROCCO PANETTA, DIPENDENTE AMAZON DI COLLALTO SABINO, E’ SCOMPARSO A ROMA DAL 28 GIUGNO

Non si hanno più notizie di Rocco Panetta, un giovane di 27 anni domiciliato a Collalto Sabino in provincia di Rieti, nel Lazio. Rocco lavora al centro Amazon di Passo Corese e l’ultima volta che la famiglia lo ha sentito è stata domenica 28 giugno alle 15. “Martedì sera abbiamo provato a chiamarlo ma non ci ha risposto – spiega la sorella di Rocco – Dato che al lavoro fa turni particolari abbiamo pensato che forse dormiva, ma dopo una giornata passata siamo andati a fare la denuncia in caserma”. Il gps della macchina di Rocco segna la vettura in via Stimigliano a Roma. Del ragazzo, ancora non c’è traccia. Rocco è alto 1,70 e ha i capelli rasati. La famiglia è in Calabria e non ha avuto ancora informazioni sul giovane. “Settimana scorsa aveva preso alcuni giorni di malattia – racconta la sorella – Ma non sappiamo se in questi giorni abbia lavorato. Abbiamo chiesto ad Amazon ma non ci ha ancora risposto”.

