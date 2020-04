ROM CON SINTOMI DA COVID-19 RIFIUTA IL RICOVERO, LA FAMIGLIA PRENDE A SASSATE L’AMBULANZA

Moncalieri, (TO). Una nomade con sintomi da coronavirus chiama il 118 e, quando i soccorritori la informano che il protocollo da seguire prevede il ricovero, si rifiuta di salire in autoambulanza.

Gli operatori sanitari, secondo quanto riportato dal giornale “Torino Sud”, dopo una attenta valutazione dei sintomi hanno ritenuto necessario il ricovero presso l’ospedale Santa Croce di Moncalieri. La paziente, appena saputo del ricovero da effettuare, ha reagito in modo sconnesso dicendo che non sarebbe mai andata in quell’ospedale perchè poco tempo prima, in quella struttura ospedaliera era morto un suo parente. All’improvviso, l’equipaggio del 118 è stato circondato dai parenti della nomade e fatto oggetto di una fitta sassaiola. I sanitari si sono rifugiati nel mezzo di soccorso e mentre scappavano dall’aggressione hanno chiamato i Carabinieri. Al momento i militari indagano sul fatto.