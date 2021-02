ROMA, 25ENNE ATTRAVERSA IN MOTO CON IL ROSSO L’INCROCIO TRA VIA NOMENTANA E VIALE REGINA MARGHERITA E SI SCONTRA CON UN’AUTOMOBILE: INUTILI I TENTATIVI DI SALVARLO CON UN MASSAGGIO CARDIACO

Tragico incidente sulla Nomentana a Roma: un ragazzo 25enne è morto a seguito di uno scontro tra la sua moto e un’automobile. L’impatto, avvenuto nella mattinata di oggi domenica 7 febbraio, si è verificato all’incrocio tra viale Regina Margherita e via Nomentana. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno svolgendo tutti i rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto. A essere coinvolti oltre il conducente dell’automobile e il centauro, morto a seguito dello schianto, c’è anche una ragazza. La donna era a bordo della moto insieme al giovane. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, a quanto sembra, sarebbero passati con il rosso. Il personale medico del 118, accorso immediatamente sul posto dopo aver ricevuto l’allarme, non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. La giovane invece è stata trasportata in ospedale sotto choc. Per almeno dieci minuti un militare dell’Esercito dell’operazione Strade sicure, impegnato nel presidio all’angolo con via Andrea Vesalio, è rimasto piegato su di lui, sotto la pioggia battente, nel tentativo di far tornare a battere il suo cuore.