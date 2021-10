ROMA. FIAMME ED ESPLOSIONI IN ZONA OSTIENSE

Roma. Da diverse ore un incendio, seguito da alcune esplosioni, sta interessando parte del Ponte dell’Industria che attraversa il fiume Tevere in zona Ostiense. La struttura di ferro, comunemente nota come ponte di ferro, ha subito danni ingenti e una parte di essa è crollata nel fiume sottostante. Le cause, stando alle prime ricostruzioni, sarebbero da attribuire allo scoppio di alcune tubature di gas. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e personale delle forze dell’ordine. Non si hanno notizie di persone coinvolte.