ROMA – IN TEMPO RECORD REALIZZATO IL NUOVO OSPEDALE ” Columbus Covid 2 Hospital ” CHE OSPITERA’ I PAZIENTI AFFETTI DAL NUOVO VIRUS

Il 16 Marzo l’apertura del nuovo ospedale

La data è il 16 marzo, quando i primi 21 posti letto di Terapia intensiva e 28 posti letto singoli dedicati alle degenze ordinarie del Columbus Covid 2 Hospital, l’ospedale realizzato a tempo di record da tutto lo staff tecnico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS per fornire nuove importanti armi a Roma, alla regione Lazio e al Paese per contrastare l’infezione da Coronavirus. In programma per la giornata di lunedì 16 anche il trasferimento dei primi pazienti contagiati da Covid19 al momento ricoverati in aree protette presso il Policlinico Gemelli. A sostenere gli investimenti necessari per la nuova struttura, informa il presidente della Fondazioni Giovanni Raimondi, la partnership di Eni Spa, il Columbus Covid2 Hospital sarà completato con una dotazione complessiva di 74 posti letto singoli e 59 posti letto di terapia intensiva, interamente dedicato ad accogliere e trattare pazienti con Coronavirus Covid19. Questa è la grande Italia, tutto quello che funziona, il cuore pulsante che anche sotto la sofferenza batte, forte, e tiene vivo il nostro respiro.