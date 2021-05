ROSETO DEGLI ABRUZZI. PREMIO FOTOGRAFICO “ABRUZZO IN LIBERTÀ”

Dopo oltre un anno di lockdown stiamo finalmente riassaporando la libertà e per celebrare la riconquista degli spazi aperti il Lions Club ‘Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano’ ha promosso il concorso fotografico “Abruzzo in libertà” un invito a scattare foto della nostra Regione: foto che raccontano del mare o dei monti, ma anche delle colline o di angoli incontaminati che si scoprono tra paesi e borghi delle quattro province abruzzesi.

Il concorso si avvale del patrocinio del Touring Club Italiano – Club di territorio di Pescara.

E’ aperto a tutti, appassionati, professionisti e fotografi della domenica. Si possono fare scatti con fotocamere professionali, con le compatte ma anche con lo smartphone, l’importante è scattare una foto che parli al cuore e che sappia interpretare la passione per il viaggio e per la libertà.

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola foto, a colori o in bianco e nero, non sono ammesse foto con margini.

La quota di iscrizione di 10 euro deve essere versata tramite bonifico bancario sull’IBAN IT20U0708677020000000016543 intestato al Club Lions organizzatore, indicando la causale “Quota di partecipazione Concorso Fotografico” – oltre al nome e cognome.

Una copia del versamento e la foto in formato JPG devono essere spediti entro il 5 giugno a questo indirizzo email: lionsclubrosetovalledelvomano@gmail.com.

Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il titolo del concorso “Abruzzo in libertà”; nel testo della mail si dovrà scrivere nome e cognome dell’autore, titolo della foto, il luogo dove è stata scattata la foto e un breve commento.

Al primo classificato andrà un premio in denaro di 300 euro, al secondo una coppa e al terzo una medaglia. Attestati di merito per i primi dieci classificati.

Le foto pervenute saranno valutate dalla Giuria presieduta da: Elio Torlontano, Console regionale del Touring Club Italiano per l’Abruzzo e Coordinatore del Club di territorio di Pescara; Riccardo Celommi, pittore; Piero Del Governatore fotografo professionista; Mirella Lelli giornalista professionista; Daniela Faraone avvocato e Presidente del Lions Club promotore del concorso; Vincenzo Arangiaro architetto – presidente della Commissione Lions organizzatrice del concorso.

La cerimonia di premiazione si terrà entro il mese di giugno 2021 con la proiezione di tutte le foto pervenute e non escluse.

Il regolamento completo è scaricabile dalla pagina FB Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano

REGOLAMENTO

1. Il concorso è aperto a tutti. Unico requisito la maggiore età.

2. Ciascun partecipante potrà presentare solo UNA Fotografia, in formato jpeg, a colori o in bianco e nero.

3. Non verranno ammessi fotomontaggi.

4. Saranno altresì escluse le fotografie con contenuti offensivi della pubblica morale o inneggianti alla violenza, o comunque offensive rispetto a qualsiasi creatura vivente.

Saranno altresì escluse le fotografie che ritraggano figure umane riconoscibili.

5. La quota di partecipazione è di euro 10,00 e dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario Conto corrente intestato a Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, Iban: IT 20 U 07086 77020 00000 0016543, indicando nella causale:

“Quota Partecipazione Concorso Fotografico, Nome Cognome” e copia della relativa ricevuta di versamento dovrà essere allegata all’e-mail.

6. La fotografia e la copia della ricevuta del versamento dovranno pervenire con una unica e-mail all’indirizzo: lionsclubrosetovalledelvomano@gmail.com, entro e non oltre le ore 23:59 del 5 giugno 2021;

La quota versata e il materiale inviato non saranno restituiti in alcun caso.

Nell’oggetto dell’e-mail dovrà essere indicato il Titolo del concorso “Abruzzo in libertà”.

Nel testo dell’e-mail dovrà essere indicato:

a. Nome e Cognome dell’autore;

b. Titolo dell’opera

c. Luogo dov’è stata scattata la foto

d. Un breve commento

Alla e-mail dovrà essere allegato:

a. File della foto in bianco e nero o a colori in formato jpeg;

b. Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione di euro 10,00.

7. Il materiale inviato e la fotografia vincitrice saranno valutati in completo anonimato (ad ogni fotografia verrà attribuito un numero, e il nominativo dell’autore sarà svelato solo a scelta avvenuta) e a giudizio inappellabile della Giuria citata nel bando.

8. Il materiale inviato non sarà restituito e, con l’invio, l’autore ne cederà tutti i diritti al LC Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano autorizzando, a titolo gratuito, il Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, e quanti ad esso collegati, a pubblicare le immagini/fotografie inviate nell’ambito del concorso fotografico “Abruzzo in libertà”, ad utilizzarle nella mostra fotografica legata al concorso, nonché in altre eventuali pubblicazioni sia cartacee sia elettroniche.

9. Il materiale fotografico partecipante al concorso deve essere inedito e non deve violare in alcun modo i diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e il partecipante si assume ogni responsabilità relativa al contenuto, sollevando sin d’ora gli organizzatori da qualsiasi responsabilità inerente la pubblicazione dello stesso.

La partecipazione al concorso comporta l’integrale accettazione del presente Regolamento