ROSETO. DONNA DI 66 ANNI MUORE MENTRE ENTRA IN ACQUA, FORSE COLPITA DA UN MALORE

Tragedia a Roseto, dove una donna di 66 anni è morta questa mattina mentre faceva il bagno. La 66enne forse è stata colpita da un malore mentre era in acqua, a dare l’allarme una coppia di amici che stava con lei, che non vedendola più si sono gettati in acqua portandola a riva ormai priva di sensi.

Sul posto un ambulanza ed un elicottero, il medico presente però non ha potuto fare altro che constatare il decesso.