Aveva escogitato un piano per farsi accreditare il bonus di 600 euro comunicando all’ INPS ben 39 nomi. Protagonista G.T. trentacinquenne, disoccupato, che ha registrato al suo indirizzo ben 35 Pin, una trovata che non ha tratto in inganno i funzionari dell’INPS, i quali lo hanno subito identificato e messo dinanzi alle sue responsabilità.

L’uomo è stato denunciato.