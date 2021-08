“ROSSINI: A TAVOLA!” CON EMANUELA MARULLI E ALDO CIOFANI

Il duo composto dal soprano EMANUELA MARULLI e dal pianista ALDO CIOFANI, dopo gli eventi di Popoli e di Cerchio, si esibirà venerdì 27 Agosto ore 21:30 in Piazza Risorgimento ad Aielli Stazione.



Un divertente racconto, intercalato da arie e brani pianistici di Gioacchino Rossini, tratti dalle opere “I peccati di vecchiaia” – “Le Serate Musicali- “Il Barbiere di Siviglia” e “Semiramide”.

La narrazione è organizzata sotto forma di menù: una cena che comprende un invito, un primo, un secondo, un contorno, vino e dolce, spumante.

Tutti i piatti, descritti con aneddoti simpatici e divertenti, sono ricette create dal Maestro Rossini stesso, oppure realizzate in suo onore da prestigiosi Chef dell’epoca.

Un accordo corale che unisce le prelibatezze autoctone del nostro “Bel Paese”, il genio del Belcanto Italiano, le sue preziose composizioni a tema con il cibo, il tutto presentato con ironia, arte e finezza. Insomma un divertimento “serio” assicurato!

L’evento ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Aielli (del Sindaco Enzo Di Natale e dell’assessore Stefano Di Censo) e della Proloco di Aielli Stazione (Presidente Luca Di Giammarino).





I PROTAGONISTI

ALDO CIOFANI, pianista.

Diplomatosi con il massimo dei voti presso il Conservatorio “A. Casella” dell’Aquila e conseguito brillantemente il Diploma Accademico di II livello in Discipline Musicali (Pianoforte), ha seguito corsi di perfezionamento con Gilda Buttà, Alessandro De Luca, Valery Voskobojnikov, Marje Louharu, Tove Loenskov e si è aggiudicato i primi posti in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a manifestazioni e progetti di importante rilievo in Italia e all’estero: Erasmus in Estonia, incarico annuale come accompagnatore al pianoforte presso la “ESPROARTE” di Mirandela in Portogallo, Concerto per la riapertura del Teatro Comunale di Popoli nel 2019, Concerto per la Comunità Shalom a Palazzolo sull’ Oglio (BS) nel 2020, Settimana Mozartiana di Chieti, concerto in onore dell’attrice Giuliana Lojodice presso il Centro Musicale Internazionale di Roma, concerto-veglia “É solo polvere” in ricordo delle vittime del sisma del 1915 nella Marsica, rassegna “Giovani Artisti per l’Ospedale” presso il Policlinico “A. Gemelli” di Roma, festa musicale dei Conservatori di Musica per i 40 anni del Policlinico “A. Gemelli”, manifestazione “Il Conservatorio per la Perdonanza Celestiniana” a L’Aquila. Attualmente collabora con l’Associazione “Just Music” di Avezzano (Aq) dove effettua corsi di pianoforte, solfeggio e propedeutica musicale; è docente di musica presso la scuola secondaria di 1° grado e conduce intensa attività concertistica solistica e cameristica quest’ultima soprattutto in collaborazione con il soprano Emanuela Marulli.



EMANUELA MARULLI, Soprano.

Si diploma in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio Luisa D’annunzio di Pescara. Si perfeziona con Renata Scotto e Claudio Desderi presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

Segue numerosi corsi di perfezionamento vocale con grandi cantanti del panorama lirico internazionale: Pier Miranda Ferraro, Francesca Scaini, Chris Merrit.

E’ insegnante di canto e direttore di coro.

Per gli anni 2016/2018 è seconda in graduatoria nell’Orchestra Europea “ Fondazione Discanto” fra 900 musicisti auditi in tutta Europa.

Ha vinto concorsi nazionali ed internazionali e ricevuto recentemente due riconoscimenti importanti :

Il premio dal Museo Nazionale delle Paste Alimentari, Fondazione Agnesi, settore cultura come soprano, Roma Teatro Bagaglino.

Premio Avis e Aido città di Modena come soprano, presso la storica sede della Corale Rossini.

Svolge intensa attività concertistica , da citare un importante concerto recentemente svolto a Modena, presso la Casa Museo Luciano Pavarotti . E’diretta dal M. De Palma in concerto con la banda della Polizia di Stato, Avezzano, Teatro dei Marsi.

Ha lavorato nel Teatro d’avanguardia e collaborato come solista con numerose orchestre in concerti operistci e di musica sacra, ed in numerosissimi spettacoli teatral-musicali.

Ha eseguito opere liriche come protagonista in : la Traviata di Giuseppe Verdi, Così fan Tutte di W. A. Mozart, Gianni Schicchi di G. Puccini, Enrighetta e don Chilone di L. Vinci, Don Chisciotte di Paisiello /Henze.