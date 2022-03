Rottura della pompa a Monte Cervara, operai del Cam al lavoro dalle prime ore del mattino

I tecnici del Consorzio acquedottistico marsicano hanno riscontrato nel tardo pomeriggio di oggi una rottura alla pompa di Monte Cervara che serve Antrosano e San Pelino, frazioni di Avezzano.

Immediatamente il Cam è intervenuto con le cisterne per non creare disagi agli utenti e portare l’acqua necessaria al fabbisogno delle due comunità.

Domani mattina partiranno gli interventi di riparazione da parte delle squadre del Cam che andranno avanti presumibilmente per tutta la giornata e potrebbero esserci disservizi per gli utenti.

Il Consorzio acquedottistico marsicano raccomanda ai residenti di Antrosano e San Pelino di utilizzare l’acqua con parsimonia per tutta la giornata.