ROVIGO. FALSO CIECO SORPRESO IN GIRO COL CANE, LA PROCURA ATTUA UN SEQUESTRO PREVENTIVO DI 350.000 EURO

Se ne andava in giro con il cane come se nulla fosse, fermato e sanzionato dai finanzieri. Una storia che potrebbe sembrare come tante che si sono registrate in questo periodo di restrizioni per il COVID-19, ma in questo caso la situazione è ben diversa.

L’uomo un 66enne risultava essere invalido civile in quanto non vedente. Una situazione ovviamente sanitaria non veritiera, che comunque gli ha permesso di percepire per oltre tredici anni la pensione di invalidità.

L’uomo, peraltro da tempo attenzionato dalle fiamme Gialle, si muoveva tranquillamente senza bisogno di aiuto o altro, si muoveva infatti con estrema facilità anche nell’attraversare strade del paese.

Il pensionato era oggetto di un indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Rovigo, in più occasioni, era stato seguito e ripreso a seguito di tali riscontri, il finto cieco è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato ed il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto il sequestro di beni per un controvalore di circa 350.000 euro.