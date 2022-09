Rugby, l’ISWEB Avezzano ospita il San Benedetto per la prima amichevole della nuova stagione

Avezzano. Procede a passo spedito il percorso di avvicinamento dell’ISWEB Avezzano Rugby al debutto nel prossimo campionato di serie A, previsto per il 2 ottobre in casa con la Capitolina. Domenica 18 settembre, alle 14.30 allo stadio “Angelo Trombetta” del capoluogo marsicano, i gialloneri guidati dai tecnici Troiani e Rotilio affronteranno il San Benedetto Rugby nella prima amichevole stagionale.

“Partiamo con questa nuova avventura spinti da grande entusiasmo – afferma il presidente Alessandro Seritti. Domenica riceveremo la visita degli amici del San Benedetto Rugby per la prima uscita stagionale. Come società stiamo lavorando alacremente per organizzare al meglio la stagione sportiva per tutte le categorie, a partire dall’under 5 per arrivare alla serie A”. Prosegue Seritti, “spero che domenica fili tutto liscio sotto l’aspetto della sicurezza nell’impianto sportivo, ad oggi, nonostante le promesse, non si è ancora arrivati ad aprire un’uscita stradale che possa consentire un corretto deflusso del traffico”.