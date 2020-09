S.E.I. ROMA/L’AQUILA CERCA 2 COLLABORATORI PER L’ACQUISIZIONE NUOVI MANDANTI

S.E.I. ROMA/L’AQUILA presente da 30 anni nel Servizio Acquisizione Gestione Consulenza ROMA/AQUILA Recupero Crediti cerca due collaboratori per l’ACQUISIZIONE Nuovi Mandanti per i Servizi forniti. Titolo preferenziale è l’introduzione nella realtà imprenditoriale nell’area di residenza.Valutiamo anche altre diverse forme di collaborazione inviare curriculum societaseisrls@gmail.com per selezione.