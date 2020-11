SAMBUCETO, 60ENNE MUORE SCHIACCIATO DA UNA RUSPA

Un anziano di sessanta anni è morto a Bomba, frazione di Sambuceto, schiacciato dalla sua ruspa mentre la stava riportando all’interno di un fabbricato di sua proprietà dopo averci lavorato per l’intera giornata. Sfortunatamente, l’uomo è rimasto incastrato tra la cabina del mezzo e il montante dell’ apertura della rimessa, rimanendo schiacciato. Sul luogo dell’incidente, sono prontamente intervenuti il personale medico-sanitario del 118 che non ha potuto fare altro che costatarne il decesso e i Carabinieri della locale stazione per i rilievi di rito