SAN BENEDETTO DEI MARSI E PESCINA, STORICO ACCORDO PER UN RILANCIO TERRITORIALE, OBIETTIVO COMUNE COINVOLGERE LE ALTRE MUNICIPALITÀ DELL’ABRUZZO INTERNO

Ci sono voluti diversi anni per riuscire a sgretolare quelle vecchie dinamiche campanilistiche, che oggi non hanno più alcuna ragione di esistere.

Dopo numerosi incontri e dopo tanto lavoro silente, finalmente prende vita uno storico accordo che guarda al futuro, per uno sviluppo territoriale, che vedrà coinvolti i comuni di San Benedetto dei Marsi e di Pescina e che presto verrà proposto ed allargato non solo ai comuni della Valle del Giovenco, ma a tutti quelli che sognano finalmente una Marsica federata ed un Abruzzo interno forte, per affrontare con piena consapevolezza le difficili scelte del nostro futuro.

Abbiamo finalmente preso coscienza della necessità di condividere percorsi di crescita e di salvaguardia del nostro comprensorio, che rivendica, a gran voce, maggiore attenzione.

Troppo spesso i nostri territori si sono visti relegati ai margini della politica che conta e, se questo è accaduto, è perché noi e solo noi lo abbiamo consentito.

È giunto il tempo della presa di coscienza che il futuro del nostro comprensorio è solamente nelle nostre mani.

Finalmente prende corpo la consapevolezza della nostra capacità di autodeterminarci e già questo è, di per sé, qualcosa di straordinario ed allo stesso tempo rivoluzionario.