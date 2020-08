SAN BENEDETTO DEI MARSI. “IO SONO ANCORA QUA. IN CAMPO PER LA VITA CONTRO IL CANCRO”

É il titolo di una manifestazione con scopo di beneficenza concepita per dare voce a quegli uomini e quelle donne, che hanno dovuto combattere o stanno ancora combattendo contro quel “nemico invisibile”, che vorrebbe toglier loro tutto ciò che hanno di più caro nella vita, privandoli del sorriso, delle gioie, delle piccole e grandi soddisfazioni, trascinandoli all’interno di una nube altamente tossica, ove nulla ha più senso e dove tutto appare avvolto da una oscurità, che incute tanto timore, sottraendo loro spazio e respiro, rendendo i battiti del loro cuore sempre più deboli.E’ proprio in questo momento, però che inizia la vera battaglia, una battaglia senza eguali, che è possibile definire come la “battaglia per la Vita”.

L’edizione 2020 dell’evento “Io sono ancora qua. Per la Vita contro il cancro”, organizzata dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto dei Marsi in collaborazione con l’Avis, la Misericordia e la Protezione Civile, sarà differente rispetto a quella degli anni precedenti, ma manterrà il suo messaggio sempre forte e chiaro. Quella di quest’anno sarà una manifestazione all’insegna dello sport e della solidarietà e farà scendere in campo alcune associazioni sportive del territorio: ASD San Benedetto Venere, Marruviana Volley, Csi Tennis Marruvium e Ko team KickBoxing. Interverranno: le pallavoliste italiane Isabella e Chiara Di Iulio ed il campione italiano di KickBoxing, Claudio Palenca.Lo sport non è solo disciplina, allenamento e competizione. Lo sport è prima di tutto solidarietà, onestà e rispetto per gli altri. Questi sono i valori che vogliamo promuovere sul territorio comunale di San Benedetto dei Marsi, insieme alle associazioni sportive.



L’evento si terrà domenica 9 agosto 2020 e si svolgerà secondo il seguente programma:

Ore 17.00 – Calcio presso Largo Bolognese;Ore 18.00 – Pallavolo presso Piazza Risorgimento;Ore 19.00 – Tennis presso Corso Vittorio Veneto nei pressi della Chiesa;Ore 21.00 – Kick Boxing presso la Villa Comunale;I fondi raccolti quest’anno serviranno per la costituzione di un Fondo di Solidarietà, per sostenere le famiglie del Comune San Benedetto dei Marsi in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.Questo di oggi è un invito speciale, per un motivo nobile, che dovrà guidare i nostri passi per un evento che scuoterà le nostre coscienze. Unisciti al nostro coro e partecipa anche Tu, aiutandoci a sostenere la causa e coinvolgendo chiunque ti stia intorno.Auspicandoci la Tua gradita presenza, Ti stringiamo con sincerità la mano e Ti inviamo i nostri più distinti saluti.San Benedetto dei Marsi, 3 agosto 2020