SAN BENEDETTO DEI MARSI. LA COMUNITA’ PIANGE LA SCOMPARSA DI RINA DI PAOLO AVREBBE COMPIUTO 60 ANNI IL PROSSIMO MESE DI MARZO

Lutto a San Benedetto dei Marsi, la comunità piange la scomparsa di Rina Di Paolo 60 anni. Una donna ben voluta da tutti, Rina Di da tempo lottava contro una grave malattia, le sue condizioni si sono aggravate dopo essere risultata positiva al COVID 19.

Commosso il ricordo del sindaco Quirino D’Orazio, che in un post l’ha voluta ricordare: Cara Rina, hai lottato come una guerriera per sconfiggere un tumore che voleva portarti lontano dai tuoi affetti più cari. E alla fine avevi vinto tu, con la forza ed il coraggio che hanno contraddistinto ogni passo della tua vita. Poi, quando tutto sembrava scorrerre bene, la vita ti ha riservato un’altra battaglia da affrontare, quella con questo maledetto virus. Ti ha colta impreparata, il tuo fisico era debole, tutte le energie le avevi impiegate per sconfiggere il cancro. Ma, nonostante tutto, non ti sei persa d’animo, hai lottato per giorni contro questo nuovo mostro, che ancora una volta, voleva portarti via. Cara Rina, sei stata un’eroina, sei stata un esempio per un’intera Comunità, che ogni giorno ha pregato per te. Il cielo oggi ha una guerriera in più. Caro Dino, cari familiari, vi giungano il mio più sentito abbraccio e ti giunga l’abbraccio di un’intera Comunità”.

Commossi anche gli amici, come Giammarco De Vincentis: “Cari amici, Rina Di Paolo la nostra carissima concittadina non ce l’ha fatta” ha scritto. “Ha lottato come una guerriera fino a questa mattina, quando ha riconsegnato la sua anima a Dio. Era ricoverata all’ospedale San Salvatore Dell’Aquila da più di due mesi. Abbiamo pregato tanto per lei, che soffriva già per una malattia Oncologica. Il suo sistema immunitario era troppo debole e il covid non ha avuto pietà. Rina il 14 marzo avrebbe compiuto 60 anni. Lascia il marito Dino Bartolucci, la mamma, Assunta Grazia, due fratelli, Giancarlo e Alberto e due sorelle, Liberata e Anna Maria. Al marito e a tutti i suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze.

Che Rina riposi in pace tra gli Angeli in paradiso. Ciao Rina mi mancheranno le nostre conversazioni, il farci coraggio a vicenda. Ora dal cielo sono certo che pregherai per tutti noi.