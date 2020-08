SAN BENEDETTO DEI MARSI. LA RELIQUIA DI SANTA MARIA GORETTI SFILA PER LE VIE DEL PAESE SENZA LA TRADIZIONALE SCORTA DEI BIKERS

Una tradizione che va avanti dai primi anni cinquanta quando un contadino del luogo, Giovanni di Genova, raccontó di aver sognato la santa che gli chiedeva di edificare una chiesa in suo onore. Da allora la reliquia di Santa Maria Goretti, viene accolta, alla fine di agosto, dalla gente di San Benedetto dei Marsi e portata in corteo dal parroco locale in benedizione per le vie del comune fucense.













La tradizione ha sempre visto migliaia di bikers, provenienti da ogni angolo del centro Italia, scortare la reliquia tra il rombo dei motori e il suono dei clacson di motorini e motociclette. Quest’anno, a causa delle regole imposte dalla pandemia del Covid-19, tutto ciò non è stato possibile.