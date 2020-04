SAN BENEDETTO DEI MARSI. L’IMPRENDITORE ALBRIGHI, DONA 300 MASCHERINE

300 mascherine certificate sono state donate da un imprenditore, Roberto Albrighi è che vive a Roma a san Benedetto dei Marsi.

Un gesto importante, un atto di generosità che nei confronti dell’intera comunità del paese marsicano.

Albrighi nel 2009 in piena emergenza post-terremoto scelse San Benedetto dei Marsi per sposarsi, non avendo Chiese agibili, lui e sua moglie Silvana accettarono di sposarsi all’ aperto davanti il sagrato di Santa Sabina.

Oggi decide di donare alla protezione civile del comune abruzzese, sistemi di protezione personale per far fronte all’emergenza coronavirus.

La consegna è avvenuta oggi, al Vice Sindaco Maria Di Genova.

Si tratta di 300 mascherine certificate che verranno gestite per contrastare la diffusione del virus nel nostro paese.

All’imprenditore sono arrivati i ringraziamenti di tutta la nostra Amministrazione.