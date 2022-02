SAN BENEDETTO DEI MARSI, LUTTO IN CITTÀ MUORE IN CASA A 55 ANNI

Commozione a San benedetto dei marsi, per la scomparsa a soli 55 anni di Luigi Sabatini. La notizia è stata diffusa social in un lungo post: “La morte si è accanita ancora una volta su un altro Giovane di San Benedetto dei Marsi”, ha scritto Giammarco De Vincentiis

“Oggi ci ha lasciato LUIGI SABATINI, classe 1966, aveva 55 anni.

Fino a ieri sembrava che vivesse di buona salute, questa mattina è stato trovato morto a casa.

Sua madre è morta il 26 di dicembre scorso, viveva da solo.

Lascia una sorella Nicolina e due nipoti.

Era una persona molto riservata, un grande lavoratore.

Lavorava nel supermercato ex 3F ora Il Tigre.

Ai suoi familiari vanno le nostre condoglianze e che Luigi riposi in pace”. La notizia sta suscitando profonda commozione, il 55enne era ben voluto da tutti una bella persona che lascia un vuoto incolmabile.