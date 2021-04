SAN BENEDETTO DEI MARSI. LUTTO IN CITTÀ PER LA SCOMPARSA DI BERARDO RUGGERI PER ANNI PRESIDENTE DELLA MARRUVIANA VOLLEY

Lutto a San Benedetto dei Marsi, dove ieri è scomparso Berardo Ruggeri, 70 anni. Una notizia che ha suscitato profonda commozione nella comunità, Ruggeri era una persona nota in paese, dove ha sempre partecipato attivamente alle varie iniziative.

“Cari concittadini, è un periodo nero per il nostro paese”, dice Giammarco De Vincentis. “Questa volta, dopo una breve malattia, il cielo ha voluto con sé Berardo Ruggeri, una persona rispettata in paese, da sempre. Ha lavorato come dirigente alla SNAM, da Milano a Vasto, da Roma a Bari. Nell’ultimo decennio dopo essere andato in pensione ha dedicato la sua vita ad attività socio culturali e sportive del nostro paese.

Faceva parte, ed era uno delle colonne portanti, della associazione culturale Caffè letterario.

È stato per diversi anni presidente della Marruviana VOLLEY. I figli Erika e Augusto dicono:

Un padre esemplare, che non ci ha fatto mai mancare nulla. Erika continua dicendo che nonostante i suoi 45 anni è sempre stata la sua bambina. Un amore spettacolare per la sua unica nipotina Anna Maria.

Ci lascia un altro componente del numeroso gruppo di amici, del Jolly Club che dagli anni 60-70 ci ha tenuti uniti nel bene e nel male.

Condoglianze ai figli, alla moglie Elvia e a tutte le persone a lui care.

Che tu riposi in pace caro Berardo, ora che hai smesso di soffrire, ti farai sentire in ogni angolo del cielo con quelle canzoni che durano per sempre”.