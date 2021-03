SAN BENEDETTO DEI MARSI. MUORE A 67 ANNI L’IMPRENDITORE RENZO RICCI

Morto a 67 anni, per complicanze legate al cornavirus, l’imprenditore Renzo Ricci. Una notizia che ha suscitato profenda commozione in città, dove l’uomo in passato aveva ricoperto anche l’incarico di amministratore.

Ricci si è spento a Roma, all’ospedale San Giovanni dove era stato ricoverato.

La notizia della scomparsa di Ricci è stata data dal suo amico Giammarco De Vincentis che sui social ha scritto:

Non avrei mai voluto mettere questo messaggio, ho sperato e pregato fino a questa mattina che riuscissi a superare questa prova difficile.

Il covid ha voluto sacrificare anche te amico e fratello mio.

Renzo Ricci ci ha lasciato, era ricoverato a Roma al San Giovanni.

Che tu riposi in pace amico mio.

Mi dispiace non poterti accompagnare per l’ultimo, saluto.

Ci vediamo presto