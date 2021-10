Oggi è venuto a mancare il prof. Antonio Albo insegnante in pensione.

Originario di Licata in Sicilia alla fine degli anni 60 si era spostato per lavoro a San Benedetto e vi è rimasto per tutta la vita.

Sposato nel 1971, Il professore lascia la moglie Maria Antonietta Raglione e i figli Giandomenico, Andrea e ai suoi familiari.

A loro vanno le nostre condoglianze.