SAN BENEDETTO DEI MARSI. REALIZZAZIONE CENTRO STUDI SABINA SANTILLI

Ieri, presso il palazzo del municipio di San Benedetto dei Marsi è venuto abbiamo avuto l’onore di ospitare il dr. Rossano Bartoli, presidente della Lega del Filo d’oro, insieme ai suoi collaboratori ed alcuni ingegneri, per effettuare un sopralluogo presso quella che era la casa natale della nostra straordinaria Sabina Santilli.Lo scopo della visita è stato quello di verificare la fattibilità di un intervento di restauro dell’abitazione, per trasformare l’attuale “Casa Museo di Sabina Santilli”, in “Centro Studi”. L’idea è quella di far nascere, di qui ad un anno, un punto di riferimento di studenti dell’Università Pontificia e Salesiana delle facoltà di psicologia e pedagogia per approfondire quanto realizzato dalla nostra concittadina. Per lo scopo sono in corso le sottoscrizioni di specifiche convenzioni, che avranno la finalità di garantire nel tempo, attraverso organizzazioni di concorsi premio, soggiorni estivi, centro studi, la valorizzazione e diffusione degli insegnamenti di vita della nostra grande icona.Dietro questa splendida iniziativa, oltre la Lega del Filo d’oro, è stata coinvolta la Fondazione Angelini ed altre Fondazioni Bancarie.Questa complessa operazione rappresenta per la nostra Comunità un’altra bellissima pagina che merita di essere conosciuta.Grazie al caro dr. Rossano Bartoli, alla nostra instancabile Loda Santilli, all’amico ing. Giuseppe Santilli, un altro progetto prende il via, con la speranza e la certezza che l’intera Comunità ne potrà presto giovare.