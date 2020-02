SAN BENEDETTO DEI MARSI. RINNOVATO IL COORDINAMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Si è tenuta nella serata di Mercoledì 26 febbraio la riunione dell’Assemblea dei Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di San Benedetto dei Marsi convocata dal Sindaco Avv. Quirino D’Orazio, che ha sottolineato come l’Amministrazione Comunale vuole dotarsi di un gruppo altamente preparato augurandosi che il rinnovo delle cariche possa essere da stimolo affinché anche altre persone partecipino attivamente.

il Sindaco in accordo con le direttive dell’assemblea del gruppo volontari di Protezione civile ha nominato il nuovo gruppo di coordinamento 2020: coordinatore Gianluca Calvarese, vice coordinatore Tullio Carmesini, segretario Fabio Pera, tesoriere Anna Marcolini, magazziniere Francesco Gatti. L’Assemblea è stata anche un’occasione per fare un bilancio delle numerose attività che il gruppo svolge sul territorio e che riguardano non solo l’intervento in caso di emergenze, ma anche le azioni di supporto alle altre associazioni presenti sul territorio durante eventi e manifestazioni.

“Il lavoro svolto dal Gruppo comunale è di fondamentale importanza per la nostra collettività.- ha sottolineato il Sindaco – E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale fornire un costante apporto a un servizio che vive di volontariato e che per questo contribuisce a rafforzare il legame tra il cittadino e l’istituzione pubblica, sono in programmazione con le risorse di Bilancio 2020 corsi di formazione e acquisto di materiale per l’efficientamento dell’equipaggio e delle dotazioni degli appartenenti al gruppo”.

L’amministrazione tutta augura Buon lavoro per continuare, con sempre maggiore entusiasmo, questa splendida e impegnativa avventura; Un particolare ringraziamento va ai coordinatori degli anni passati, Andrea Mastroianni e Ida Santilli per l’ottimo lavoro svolto!