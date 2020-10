SAN BENEDETTO DEI MARSI, SCHIANTO SULLA MARRUVIANA

Ancora uno schianto sulla strada provinciale Marruviana, teatro anche di altri incidenti, che ha visto coinvolte tre auto. L’impatto è stato violento ed è stato necessario ,’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre un ferito in gravi condizioni da un veicolo. Non sono comunque in pericolo di vita gli occupanti delle tre auto coinvolte.

Riportiamo il post del Sindaco di San Benedetto dei Marsi Quirino D’Orazio:

SP N. 20 MARRUVIANA. STRADA MALEDETTA!

DOPO POCHI MESI, PURTROPPO, MI RITROVO A PARLARE ANCORA DI TE, DELLA TUA INELUTTABILE PERICOLOSITÀ, MENTRE, SCANDITO DAGLI INNUMEREVOLI INCIDENTI, CHE SI RIPETONO SISTEMATICAMENTE, SCORRE INESORABILE IL TEMPO, SENZA INTERVENTO ALCUNO.

DA ANNI CI SENTIAMO RIPETERE CHE A BREVE SI DARÀ CORSO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI QUESTA STRADA, MA AD OGGI, DOPO OLTRE SETTE ANNI DI SOLLECITI, NON SE NE VIENE ANCORA A CAPO.

Riconosco all’attuale amministrazione provinciale i meriti dei numerosi interventi realizzati all’interno del territorio provinciale, nonostante la carenza di personale, ma ritengo ormai improcrastinabile il tempo per realizzare questo indifferibile ed urgente intervento di messa in sicurezza di un’arteria strategica che collega la Marsica Est a quella Ovest, percorsa giornalmente da migliaia e migliaia di veicoli di ogni genere tra cui: vetture, camion, autobus, trattori con o senza rimorchi, moto, bici, tir che possono usufruire di due corsie larghe poco più di due metri, senza illuminazione pubblica, senza guard-rail protettivi, con una sede stradale, che nei periodi autunnali ed invernali, a causa delle piogge diventa una vera e propria trappola mortale.

È inconcepibile che una strada così importante, che è a servizio anche di quello che è uno degli indotti economici più importanti della nostra Regione, ovvero quello della produzione degli ortaggi del Fucino, insigniti dei marchi IGT ed IGP, dove ha sede anche la Telespazio, possa essere marginalizzata in questo modo.

Ci sono numerosissime motivazioni che dovrebbero spingere attenti amministratori ad assegnare le dovute priorità ai vari interventi di cui necessita il territorio e quello della SP 20 Marruviana, senza alcun dubbio, ritengo non sia secondario a nessuno!

Per questo motivo, chiedo al Presidente della Privincia, dr. Angelo Caruso ed all’amico consigliere provinciale, con delega alla viabilità e trasporti, dr. Gianluca Alfonsi, di aggiornarci in merito all’iter burocratico della messa in sicurezza della SP n. 20 Marruviana, e di renderci edotti, mediante richiami ad atti ufficiali, del cronoprogramma che dovrebbe portare all’avvio di questo agognato intervento.

Non possiamo continuare a guardare inermi, questa mesta realtà. È giunto il momento della concretezza.

Ricordato quanto sopra, non mi resta che augurare a tutte le persone a bordo dei tre veicoli coinvolti nel sinistro, gli auguri di pronta guarigione.

Doveroso poi il ringraziamento ai membri del comando dei Vigili del Fuoco, che hanno estratto dalle lamiere accortocciate un ferito in gravissime condizioni, ai Carabinieri, ai medici e volontari della Croce Rossa e della Misericordia, alla nostra Polizia Locale ed a tutti gli operatori che hanno collaborato a liberare il tratto stradale interessato.

Il Sindaco di San Benedetto dei Marsi

Avv. Quirino D’Orazio