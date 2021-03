SAN BENEDETTO DEI MARSI. SCOMPARSO UOMO DI 33 ANNI, ATTIVATE LE RICERCHE

Ecco l’appello del primo cittadino Quirino D’Orazio:

ATTIVAZIONE PIANO RICERCA DI PERSONA SCOMPARSALa Prefettura di L’Aquila ha comunicato in via ufficiale la scomparsa di MANUEL DI NICOLA, DI 33 ANNI DI SAN BENEDETTO DEI MARSI Da questo momento è stata disposta l’immediata attivazione del Piano di Ricerca delle Persone Scomparse.Dati dello scomparso:Altezza – 187 cm;Capelli – scuri;Corporatura – robusta;Sesso – maschio;Segni particolari – diversi tatuaggi sul corpo.Abbigliamento:Pantalone grigio topoCamicia azzurra.Allontanatosi con mezzoFIAT PUNTO COLORE BIANCO TARGA EA264FSChiunque abbia sue notizie è pregato di contattarci.Per consentire la più ampia diffusione della segnalazione, si invita a condividere l’annuncio.Grazie per la preziosa collaborazione.Il Sindaco di San Benedetto dei Marsi

Avv. Quirino D’Orazio