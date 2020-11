SAN BENEDETTO DEI MARSI. SI SPEGNE A 103 ANNI NONNA MARIETTA

Questa sera alle ore 9,15 è venuta a mancare la nonnina di San Benedetto dei Marsi AQ.

Marietta Saraullo di 103 anni persona umile e mamma di 7 figli lascia un grande vuoto alla nostra comunità.

Tre anni fa al compimento dei 100 anni, ha avuto un riconoscimento dall’amministrazione comunale.

Non capita tutti i giorni di avere la fortuna di festeggiare 100 ANNI, ma quella mattina la nostra San Benedetto dei Marsi, ha avuto l’onore e la gioia di omaggiare la propria concittadina.

Per l’occasione l’Amministrazione Comunale di San Benedetto dei Marsi Le volle rilasciare un attestato di benemerenza, recandosi presso la sua abitazione, ove insieme ai figli, nipoti, parenti e concittadini, si è festeggiata questa rara e straordinaria ricorrenza.

La signora Marietta è stata una donna, che ha dovuto affrontare una vita di grandi sacrifici e difficili anni.

Quel giorno, circondata dai suoi affetti più cari, si è vvista ripagata di tutti gli sforzi profusi, rimanendo da esempio per tutta la comunità Sambenedettese.

Che tu riposi in pace grande donna, condoglianze ai familiari.

Giammarco De Vincentis