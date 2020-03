SAN BENEDETTO. FOTO SUGGESTIVA: “INSIEME ANDRA’ TUTTO BENE”

” INSIEME ANDRA’ TUTTO BENE”

RECITA IL NOSTRO TRICOLORE CHE DALLE 15:00 SVENTOLA FIERO DALLA RESIDENZA MUNICIPALE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI.

Cari Cittadini,

In questo difficile momento storico, abbiamo deciso di esporre il nostro TRICOLORE con l’intento di lanciare un messaggio di incoraggiamento e di speranza.

Il Nostro è un Popolo ferito, ma capace di soffrire e di rialzare la testa.

Nonostante le infinite difficoltà e le preoccupazioni che abbiamo, GRAZIE all’impegno dei nostri valorosi medici, infermieri e del personale del sistema sanitario, che sta sostenendo uno sforzo immane, siamo convinti che supereremo anche questa esperienza.

Per questo, in tempi ristrettissimi, muniti dei dispositivi di sicurezza e nel rispetto delle distanze interpersonali, insieme ai volontari della Protezione Civile Comunale, della Misericordia, del Comando della Stazione dei Carabinieri, del Comando di Polizia Locale, con i quali stiamo cercando di mettere in campo tutto quello che possiamo per provare a contrastare questa minaccia, Vi abbiamo voluto lanciare questo importante segnale e dirVi

CHE NON SIETE SOLI.

Ci vorrà ancora tanto, soffriremo ancora, ma alla fine

INSIEME ANDRA’ TUTTO BENE!

Il Sindaco

Quirino D’Orazio