E’ stato trovato senza vita il corpo di Manuel Di Nicola, il 33enne scomparso domenica scorsa.

Il corpo si trovava non distante dal luogo di ritrovamento dell’auto, in questi giorni soccorritori e forze dell’ordine, con l’ausilio di un elicottero e delle unità cinofile hanno battuto la zona palmo a palmo fino ad oggi.

Non si conoscono le cause della morte non si esclude che possa essere effettuata l’autopsia.