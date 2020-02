San Demetrio. I familiari del piccolo, di origine macedone, hanno chiesto aiuto alla guardia medica che sarebbe arrivata in pochissimo tempo. Subito dopo sono intervenute due ambulanze del 118, ma i soccorsi sono stati inutili per il bambino, è giunto senza vita all’ospedale San Salvatore di L’Aquila. Non si conoscono ancora le cause della morte e probabilmente verrà effettuata l’autopsia per fare chiarezza.