SAN GIOVANNI TEATINO ASSALTO AD UN PORTAVALORI

Scene da Far west a Sambuceto dove in tarda serata è stato assaltato un portavalori. Dalle prime informazioni sembrerebbe che siano stati dati alle fiamme due camion e delle auto. Un assalto vero e proprio, la strada è stata disseminata di chiodi.

Sembrerebbe che sono stati esplosi anche colpi d’arma da fuoco.

Subito è stato bloccato il traffico, sul posto sono intervenuti i carabinieri e vigili del fuoco.

Rapina con spari nella serata di oggi, giovedì 24 marzo, in via Po a San Giovanni Teatino.