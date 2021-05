SAN GIOVANNI TEATINO. “UNA NUOVA MOSSA”: PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO SINDACO VERINO CALDARELLI

Sabato 22 maggio l’associazione scende in piazza San Rocco per presentare il suo candidato sindaco

È Verino Caldarelli il candidato sindaco appoggiato dalla lista “una nuova mossa”. Caldarelli, già primo cittadino di San Giovanni Teatino negli anni ‘80 e, successivamente, dal 2001 al 2011, rappresenta il faro di un’associazione che, predisposta per sua natura ad intercettare volti nuovi dedicati alla crescita della comunità, potrà così riuscire a comporre un mix virtuoso di esperienza, competenza, innovazione ed entusiasmo.

La notizia della candidatura di Verino Caldarelli, a dire il vero, circolava già da un po’. Nello scorso ottobre, in effetti, Caldarelli stesso aveva palesato la sua disponibilità a tornare in campo. Poi l’incontro tra un gruppo di ragazzi ed alcuni suoi fedelissimi: da quel momento si è accelerata la nascita dell’associazione e la collaborazione delle parti a costruire un progetto nuovo che riporterà “la città al futuro”, così come recita il loro slogan. Infatti, quello che potrebbe sembrare un semplice claim elettorale è invece il leitmotiv dell’associazione. In fondo, Verino Caldarelli ha l’emancipazione e la tendenza al progresso nel suo dna e ha rappresentato per anni innovazione, crescita e sviluppo, proprio come se andasse nel futuro e tornasse da lì per riportare soluzioni sempre calzanti alla città. I giovani riconoscono in lui la guida corretta per ricominciare a costruire su solide basi, perciò, seppur la scelta fosse scontata, lo scorso sabato 15 maggio l’associazione ha voluto svolgere un’assemblea in cui la notizia è diventata realtà, un momento ufficiale nel quale gli è stato conferito questo incarico. Contestualmente i membri dell’associazione gli hanno fatto un dono simbolico: un paio di tecnologiche scarpe da ginnastica, con il chiaro invito di riprendere a correre.

Adesso Caldarelli e la sua associazione, “una nuova mossa”, sono pronti: scenderanno in piazza San Rocco a Sambuceto, sabato 22 maggio alle 18,00, per dare inizio alla loro campagna elettorale, in un viaggio a bordo della loro “Justin” – così hanno chiamato la macchina/palco mobile – che, promettono ai loro concittadini, li riporterà nel futuro!

L’invito a partecipare è rivolto a tutti, sia in presenza, sia per vie telematiche, tramite la diretta Facebook che andrà in onda sulla pagina ufficiale di Verino Caldarelli: https://www.facebook.com/VerinoCaldarelliSindaco/.