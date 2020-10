SAN SALVO RSA SAN VITALE, AUMENTANO I CONTAGI

Smargiassi (M5s): “Mi Giungono Notizie Di Ritardi Nella Sanificazione Dei Locali, Invece Di Invitare Gli Anziani A Non Partecipare A “Feste” La Dirigenza Asl Si Attivi Immediatamente Con I Protocolli Necessari”

“Sono preoccupato per il numero di contagi registrati presso la RSA “San Vitale” di San Salvo. Mi arrivano notizie da personale e pazienti che lamentano un mancato intervento per la sanificazione dei locali e l’attivazione delle procedure anticontagio da parte della Asl. Per questo trovo inopportune le parole del Direttore della Asl 02 Lanciano Vasto Chieti che sulla stampa raccomanda agli anziani di rinunciare a cene e feste, come se nelle RSA si organizzassero party. Mi aspetto piuttosto che, al netto del richiamo a comportamenti responsabili da tenere in zona mensa e nei locali comuni del San Vitale, ci si attivi subito per attuare i protocolli necessari in questi casi e si comunichi nel più breve tempo possibile l’esito dei tamponi che sembrano essere stati effettuati nelle ultime ore”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale Pietro Smargiassi del M5S, che continua “non dimentichiamo ciò che è accaduto nelle RSA nella prima ondata del Covid, soprattutto nel Nord Italia. Quella strage rimarrà sempre nella nostra memoria. È indispensabile proteggere i nostri cari e chi, con amore e dedizione, presta loro le cure necessarie. La Regione, la Asl e tutti gli organi preposti sono chiamati a intervenire immediatamente e a pesare, anche nel rispetto dell’altrui intelligenza, le parole rilasciate agli organi di stampa” conclude.