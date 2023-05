Sanità, il 30 maggio a Tagliacozzo il Comitato ristretto dei sindaci

Riunione chiesta da Di Pangrazio per criticità del territorio

Il 30 maggio, a Tagliacozzo si terrà il Comitato ristretto dei Sindaci della Asl. All’ordine del giorno le problematiche relative agli ospedali di Avezzano e Tagliacozzo e l’aggiornamento sulle prestazioni soppresse a seguito dell’attacco hacker.

L’incontro era stato sollecitato dal sindaco di Avezzano Giovanni di Pangrazio, che aveva rappresentato al collega dell’Aquila Biondi, presidente del Comitato, questioni urgenti da affrontare, con particolare riferimento alla carenza di personale e alle difficoltà del Pronto Soccorso. Situazione diventata ancor più complessa dopo il pesante attacco informatico.

“Ho chiesto la convocazione del Comitato ristretto dei sindaci sui disagi e sulle criticità riscontrate dai nostri utenti già prima dell’attacco hacker subito dalla Asl 1, per affrontare i nodi della sanità marsicana e la questione relativa al livello dei servizi offerti”.

Lo scrive in una nota il sindaco della città di Avezzano, Giovanni Di Pangrazio. Il primo cittadino si riferisce alla lettera di richiesta di convocazione del Comitato ristretto dei sindaci inoltrata al sindaco del capoluogo e presidente del Comitato ristretto dei sindaci della ASL numero 1 già a fine aprile.

“Ora, – avverte Di Pangrazio – ovviamente la situazione è ancor più delicata per le vicende note che si sono abbattute sull’azienda sanitaria locale. Tutte le questioni andranno affrontate con senso di responsabilità, ma anche con la massima determinazione possibile, perché la salute, nella Marsica, deve trovare una risposta nettamente migliore rispetto all’offerta attuale. L’idea di tenere l’incontro a Tagliacozzo è in linea con la scelta di convocare le riunioni del Comitato ristretto dei sindaci in modalità itinerante, per segnare una presenza su tutto il territorio coinvolto, come da impegno già preso dal sindaco Biondi in precedenza. Impegno che è stato rispettato. Saranno tanti i punti da affrontare, a partire dalla situazione del Pronto Soccorso marsicano”.