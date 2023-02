Sanremo 2023 / “E’ una vitaccia” raddoppia: il duo comico atriano quest’anno commenterà il Festival insieme ai “99 Cosse”

“Siamo davvero felici di poter commentare, sempre in chiave abruzzese, anche la prossima imminente edizione del Festival di Sanremo, trascorrendo, come da nostra abitudine, in compagnia di tanti amici, tra ospiti e followers, serate all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Quest’anno, in particolare, avremo il piacere di condividere con i “99 Cosse” il nostro format, che tante soddisfazioni ed emozioni ci ha saputo regalare negli ultimi anni”.

Così in una nota il duo abruzzese composto da Lucio Rasetti e Fausto Verdecchia presenta “Divano Sanremo”, format dedicato alla più importante kermesse canora di sempre nel panorama nazionale, che verrà proposto in diretta sulla pagina Facebook, sul canale Youtube ufficiale di “E’ una vitaccia” e su Radio Città Pescara nelle serate del Festival della canzone italiana, in programma dal 7 all’11 febbraio, a partire dalle ore 21.30.

Ospiti già confermati delle varie dirette saranno, tra gli altri, la modella Cristona Cioschi, I malati immaginari, Marco Papa, Alex Ricci, Gino Bucci de “L’abruzzese fuori sede”, Emanuele Maggiore di “Ridi Abruzzo”, William Gelsumino in collegamento da Valencia, i giornalisti Luca Maggitti e Massimo Gliuliano, che proporrà la nuova rubrica “Le perle di Massimo”. Tra le conferme non potranno mancare i preziosi interventi della “Signorina Twitter”, che darà voce ai commenti e alle curiosità più interessanti del web.

Si può parlare di appuntamento ormai tradizionale con il Festival sanremese per i due comici atriani e per i loro numerosi “seguaci”, dato che verrà riproposto per il quinto anno consecutivo dopo il successo delle precedenti edizioni. Dal divano di casa, “E’ una vitaccia” e “99 Cosse” si apprestano così a seguire l’andamento del Festival, commentando con la tradizionale ironia e in tempo reale, tutto ciò che avviene all’interno dello storico Teatro Ariston. Nel corso delle loro lunghe dirette i comici abruzzesi coinvolgeranno chiunque vorrà intervenire, attraverso commenti e collegamenti, per scambiare pareri su cantanti, canzoni, conduttori, ospiti, abbigliamento e tutto ciò che verrà fuori da questa 73° edizione.