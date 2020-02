SANREMO. LA NOSTRA CLASSIFICA DEI 24 (-1) ARTISTI

Una nostra classifica che non rispetta l’elenco dei big e delle nuove proposte. Chi ci è piaciuto e chi no.



Junior Cally – No Grazie > 2 Dopo la polemica alla vigilia del Festival di Sanremo, avrebbe creato più interesse rimanendo a casa. Tanto non c’era né il pezzo, né lui sul palco dell’Ariston.

Irene Grandi – Finalmente io > 6

Una canzone firmata da Vasco Rossi ma non è lei. Anche se il titolo inganna.

Marco Masini – Il confronto > 9

Bravo, ottimo brano anche se non regge ‘il confronto’ con la sua storia musicale.

Rancore – Eden >8 Utile a Sanremo per un premio che valorizzi il sociale. Un po’ Moro, un po’ minchia signor Tenente.

Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango >10 Uno straordinario professionista incompreso. Sempre più Vannelli, sempre meno Zarrillo.

I Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr >7 Simpatici, colorati, freschi, giovani ma… manca qualcosa.

Francesco Gabbani – Viceversa >9 E’ che dopo Occidentali’s Karma temevamo un nuovo tormentone. Ma il pezzo convince. Lui poco meno. Promosso.

Tosca – Ho amato tutto >10 Meritava tutti i premi. Per l’immensa cultura musicale. Per l’unica canzone che ci ha fatto piangere. Per l’amore che abbiamo provato in quei 3 minuti

Achille Lauro – Me ne Frego >10

Geniale. Ci ha preso per i fondelli per tutta la durata del festival. Non canta ma trasmette messaggi, e se ne frega se non lo capiamo.

Elettra Lamborghini, fuori classifica, da non confondere con fuoriclasse. Quelle, sono le auto del nonno.

Anastasio – Rosso di Rabbia >6 Troppo arrabbiato. La vita è già così difficile…

Morgan e Bugo – Sincero >7 Il primo, immensa cultura musicale. Buono il pezzo. Insieme un ‘bugo’ nero.



Diodato – Fai Rumore >9

Bravissimo, lui caruccio, ottimo il brano, però…

Levante – Tikibombom >7 Pezzo radiofonico che piace ai giovani. Lei brava, ma troppo e forzatamente Winehouse

Elodie – Andromeda > 6

Elodie è Elodie, Mahmood è Mahmood, DarDust è DarDust. Buono il pezzo ma non supera la sufficienza. Ni



Alberto Urso – Il Sole a Est >6 Carino lui. Il sogno di tutte le mamme…

Le Vibrazioni – Dov’è >8,5 Bravi, meravigliosa l’inclusione LIS, il pezzo però…

Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso >8,5 Bano tipicamente sanremese, di quelli che verranno ricantati anche fra dieci anni. Paga lo scotto di somigliare troppo al padre, e lo vorremmo forse un po’ più cinico

Rita Pavone – Niente (Resilienza 74) >7,5

Lei al top, bravissima come sempre. Una alla quale Elvis andò a fare i complimenti. Di sicuro non glieli avrebbe fatti con questa canzone. Peccato, un’occasione persa.

Raphael Gualazzi – Carioca >8,5

Un professionista della musica. Ci piace molto, ma non è troppo ridondante?



Giordana Angi – Come mia madre >5,5 Il messaggio c’è, insieme ad una ridondanza di parole. E forse troppo urlate.

Riki – Lo Sappiamo Entrambi >6,5 Lui tanto carino. Ma per un attimo ho pensato di guardare ‘Amici’.



Fadi – Due noi >5,5

Non raggiunge la sufficienza. Peccato perché è un bel personaggio

Enrico Nigiotti – Baciami adesso >7,5 Un testo interessante, giusto lui. Promosso senza lode

Leo Gassman – Va bene così >8,5

Bello, bravo, simpatico. Pezzo niente male. Spero che basti per una futura carriera.



Tecla Insolia – 8 marzo > 7,5 Una Laura Pausini impegnata nel sociale. Carina, brava, però…

Eugenio in Via di Gioia – Tsunami > 10 Bravi, innovativi. Ottima occasione per farsi conoscere.



Al Bano e Romina – Raccogli l’attimo 7

Nel momento in cui si sono esibiti mia nonna ha dimenticato i dolori reumatici. Meglio di un analgesico. In ogni senso.

Piero Pelù – Gigante > 10 Il titolo della canzone è come lui, un gigante