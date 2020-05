SANTANGELO: LE CASSE DELL’USRC NON SONO PIU’ VUOTE, PRONTI 78 MILIONI

“Dopo il nostro allarme lanciato alla fine di marzo circa la mancanza di fondi nelle casse dell’Usrc destinati agli interventi di ricostruzione post sisma 2009 ed aver sollecitato il trasferimento urgente di somme al Mef la situazione finalmente si è sbloccata”, così Roberto Santangelo Vice Presidente vicario in Consiglio regionale.

“Le casse erano vuote come da noi denunciato tant’è che oggi sono state rimpinguate con 78 milioni per la ricostruzione privata all’interno delle aree del cratere mentre saranno 13 milioni quelli destinati per la ricostruzione privata fuori del cratere.”

“Una buona notizia che acquista un valore maggiore per le imprese che hanno solo da poco ripreso l’attività dopo il fermo forzoso derivante dallo stato emergenziale e che rappresenta una spinta e un sostegno per tutto il comparto dell’edilizia in forte sofferenza.”

“Ringrazio Fabrizio Curcio, capo Dipartimento CasaItalia e Responsabile della Struttura di Missione, al quale mi ero rivolto affinché si trovasse una soluzione al problema così come esprimo gratitudine nei confronti del Responsabile dell’Ufficio speciale della ricostruzione dei Comuni del cratere, Raffaele Fico e tutti i collaboratori delle diverse strutture che stanno portando avanti il disbrigo delle pratiche.”

Santangelo conclude con: “l’invito a mantenere alta l’attenzione sulla ricostruzione affinché sia costante il flusso del trasferimento di fondi nella speranza che nessuna nuova emergenza possa in qualche misura rallentare il già difficile processo della ricostruzione.”