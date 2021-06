SANTE MARIE. ALUNNI A LEZIONE DI BIODIVERSITÀ

A lezione di biodiversità nella riserva. L’associazione nazionale allevatori ha organizzato in collaborazione con il Comune di Sante Marie una giornata speciale incentrata sulla biodiversità nella riserva naturale Grotte di Luppa con i bambini della scuola primaria Lombardo Radice. La lezione nel bosco a contatto con la natura permetterà ai bambini di conoscere meglio i cavalli agricoli italiani che per l’occasione saranno portati nell’area protetta. L’appuntamento per gli alunni della primaria è per venerdì mattina a partire dalle 10.