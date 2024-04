SANTE MARIE. “BENESSERE IN CAMMINO”, APPUNTAMENTO DOMENICA SUI SENTIERI DELLA RISERVA GROTTE DI LUPPA

Si può ritrovare il benessere psico – fisico camminando? La risposta è sì. Domenica 7 aprile l’associazione Parks Trail La Brigantessa ha organizzato un particolare appuntamento lungo i sentieri della riserva naturale regionale grotte di Luppa, di Sante Marie. Si tratta di un’iniziativa all’insegna del camminare e del benessere “Benessere in cammino” che apre di fatto la stagione già ricca di eventi e di iniziative.



La camminata sarà guidata da Paola Compagno, camminatrice Psicologa e Psico Terapeuta. Il tutto si svolgerà all’interno della splendida riserva naturale regionale grotte di Luppa, con i suoi suggestivi sentieri che verranno percorsi insieme a tutti i partecipanti.



“Qui, tra la natura rigogliosa e i paesaggi mozzafiato”, hanno spiegato dall’associazione, “si avrà l’opportunità di imparare a guardare le situazioni in modo creativo e di trovare soluzioni efficaci ai problemi che ogni incontriamo quotidianamente. Unisciti a noi per una splendida giornata di benessere fisico e mentale, in una cornice unica e accogliente”.

PROGRAMMA



Ore 8:30 ritrovo presso il parcheggio della riserva naturale regionale grotte di Luppa

Ore 8:40 inizio escursione

Ore 8:45 Laboratorio di creatività a cura della nostra socia

Paola Compagno – Psicologa Psicoterapeuta

Ore 9:30 Escursione all’interno della riserva/visita della parte

turistica della grotta

Ore 12:45 Fine dell’evento



Note sul percorso



> Lunghezza circa 9 Km

> Dislivello Positivo 330 Mt

( è richiesta buona preparazione fisica)





> Equipaggiamento consigliato:

Scarponcini da trekking o scarpa da trail running con buon grip

Cappello , Acqua, Alimenti , Crema solare.



Le iscrizioni sono a numero chiuso, max 20 persone e possono essere fatte entro il 6 aprile utilizzando la seguente piattaforma:

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/benessere-in-movimento/inscripcion_datos/