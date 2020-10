SANTE MARIE. PAESE IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GIUSEPPE MACERA MASCITELLI

Lutto a Sante Marie per la scomparsa di Giuseppe Macera Mascitelli, geometra che per molti anni è stato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sante Marie. Una notizia che ha suscitato profonda commozione in paese, la notizia è stata diffusa sulla pagina social del Comune:

Questa mattina è venuto a mancare il nostro storico geometra Giuseppe Macera Mascitelli. E’ stato per 40 anni responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Sante Marie e da sempre grande amico di tutta la nostra comunità

Alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale e di tutti i dipendenti del Comune di Sante Marie