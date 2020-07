SANTE MARIE. SCENDE IN CAMPO LA LISTA “CON IMPEGNO VERSO IL DOMANI”

“Ci mettiamo a servizio di questo paese con l’obiettivo di valorizzare le peculiarità del territorio, assicurare i servizi essenziali ai cittadini, potenziare il sistema turistico e garantire la sicurezza delle aree a rischio”. Sono questi gli obiettivi che hanno spinto la lista “Con impegno verso il domani” a scendere in campo in vista delle prossime elezioni comunali. Una squadra rinnovata, giovane e coesa di persone che vivono il paese quotidianamente e, dall’ascolto continuo con i concittadini, stanno costruendo un programma basato sulle reali esigenze degli abitanti.

“Non è più tempo di fare promesse e scrivere libri di sogni che difficilmente si potranno realizzare”, hanno precisato i componenti della compagine, “dobbiamo garantire quello di cui le persone che vivono a Sante Marie hanno bisogno realmente: rete sociale, sicurezza idrogeologica per evitare i dissesti e potenziamento del sistema turistico già avviato grazie a importanti iniziative nate intorno alla valorizzazione delle bellezze della nostra terra”. Tra i punti programmatici c’è il rafforzamento del sistema scolastico di base e dei servizi assistenziali per la popolazione anziana, ma anche la digitalizzazione e la mobilità servizi fondamentali per un paese come Sante Marie.

“La nostra squadra è il frutto di una sinergia tra esperienza ed entusiasmo”, hanno concluso, “abbiamo chiesto a Lorenzo Berardinetti, già sindaco, di guidare la lista e mettere a disposizione del gruppo la sua competenza amministrativa dando seguito al lavoro portato avanti nel corso degli ultimi anni. Con noi ci saranno giovani, mamme e padri che hanno a cuore questa realtà e vogliono impegnarsi concretamente per Sante Marie”.