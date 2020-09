SANTILLI: GARANTIRE ULTERIORE SICUREZZA E PREVENZIONE SANITARIA. TAMPONI GRATUITI A CELANO

Visto l’allarmismo diffusosi negli ultimi giorni tra i cittadini a causa dei recenti contagi – dichiara il sindaco Santilli – che ha determinato un importante numero di tamponi spontanei effettuati presso le strutture preposte, spesso dettati non tanto dall’esigenza reale, quanto dalla paura diffusasi di contrarre il virus, e visto che altri cittadini hanno manifestato l’esigenza di sottoporsi a tampone, evidenziandone però i costi proibitivi, abbiamo stipulato un’apposita convenzione con la struttura sanitaria della Clinica l’Immacolata di Celano e con l’Istituto Ospedaliero Spallanzani di Roma che permetta, QUALORA CE NE FOSSE BISOGNO, di effettuare l’esecuzione dei test molecolari Sars-Cov-2 a mezzo di tamponi respiratori con risposta entro le 24 ore.

Settimio Santilli, sindaco di Celano

Intendiamo porre in essere ogni iniziativa utile a favorire la PREVENZIONE del contagio, aumentando lo screening sul nostro territorio a scopo cautelativo.

Daremo la possibilità di effettuare GRATUITAMENTE i tamponi a coloro che hanno avuto un contatto con soggetti definiti “contatto stretto ad elevato rischio”, così come definito dalla circolare del Ministero della Salute n 7922 del 09.03.2020, ovvero con:

1️⃣una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;

2️⃣una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);

3️⃣una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

4️⃣una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;

5️⃣una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.

Le valutazioni nel merito verranno fatte dai medici di base locali caso per caso, i quali lo proporranno al nostro responsabile sanitario della funzione 2 del Centro Operativo Comunale (COC), che a sua volta rilascerà apposita autorizzazione scritta al cittadino che verrà consegnata al personale della Clinica l’Immacolata per effettuare il tampone con COSTO A TOTALE CARICO del Comune di Celano E GRATUITO PER IL CITTADINO.

NON POTRANNO usufruire di questo servizio coloro che invece sono individuati come “contatto stretto” e “casi sospetti” secondo i criteri definiti nella circolare del Ministero della Salute 7922 del 09.03.2020, che invece dovranno rigorosamente attenersi ai protocolli sanitari della ASL.

SIAMO PRONTI A METTERE IN CAMPO OGNI AZIONE TESA ALLA GARANZIA DELLA SALUTE PUBBLICA LOCALE E A COMBATTERE OGNI FORMA DI STRUMENTALIZZAZIONE TESA A GETTARE NEL PANICO LA NOSTRA COMUNITÀ.