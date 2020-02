SCAFA, ALBERO ABBATTUTO DAL FORTE VENTO CADE SU TRE AUTO: FERITO UN AUTOMOBILISTA

Il Forte vento di tramontana, che da oggi soffia impetuoso sulla costa adriatica abruzzese, è riuscito a sradicare un grande albero di pino a Scafa in provincia di Pescara, cadendo rovinosamente su tre autoveicoli e ferendo, così, un automobilista che si trovava all’interno della sua autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118. Sotto shock, l’uomo – un 59enne – è stato trasportato all’ospedale di Pescara in codice giallo: al momento è in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Il vento sta creando disagi su tutto il territorio comunale, dove si registrano alberi pericolanti e pali caduti sulle strade.