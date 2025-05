Scappa dalla Polizia di Stato a bordo di un auto rubata: arrestato

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Un inseguimento ad alta velocità per le strade del centro si è verificato nella notte di ieri, 1 maggio, quando intorno alle 4.00 un equipaggio delle volanti della Questura di Pescara, durante il servizio di controllo del territorio, ha notato un’automobile il cui guidatore procedeva per le strade della città con un’andatura incerta e accelerando una volta vista la pattuglia della polizia.

Un comportamento che ha immediatamente fatto sorgere più di qualche sospetto negli agenti, che hanno quindi tentato di fermare l’auto. Il conducente, nonostante l’alt impostogli dagli agenti, ha spinto sull’acceleratore, dando vita a un inseguimento ad alta velocità attraversando le strade del centro città.

Con non poca fatica, gli agenti sono riusciti a bloccare l’auto e interrompere l’inseguimento. Dopo i primi accertamenti emergeva che l’auto fuggita era stata rubata a Pescara nei giorni scorsi e che la targa era stata alterata, modificando una delle lettere, nel tentativo di eludere i controlli. Il giovane, di 26 anni, trovato anche in possesso di strumenti utili al furto di auto, è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per ricettazione dell’auto che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.