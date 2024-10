Scassina e tenta di svuotare la cassetta portamonete di un bar: arrestato un giovane pescarese

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pescara, nel corso di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Pescara finalizzati al contrasto dei reati predatori, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne pescarese, sorpreso mentre tentava di forzare la cassetta portamonete di un distributore di bevande di un bar 24h, situato lungo Viale Marconi.L’intervento degli uomini della radiomobile è avvenuto intorno alle 3.30, inviati dalla centrale operativa del 112 cui era giunta la segnalazione del reato in atto. Giunti prontamente sul posto i Carabinieri hanno notato una persona intenta a forzare la cassetta portamonete con un piede di porco che alla loro vista tentava di darsi alla fuga per le vie cittadine ma veniva subito bloccato.Portato negli uffici il soggetto, censito anche in Banca Dati Forze di Polizia per precedenti penali specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e dopo le formalità di rito trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo nel corso del quale è stato convalidato l’arresto.L’arnese da scasso, della lunghezza di circa cm.40 è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.L’operazione evidenzia l’impegno costante delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nella tutela della sicurezza pubblica. I Carabinieri invitano i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto ed a collaborare con le Autorità competenti per mantenere alta la vigilanza nella comunità