Scatole per spedizioni, come scegliere le più appropriate

Le scatole e gli imballaggi per spedizioni sono accessori fondamentali quando si deve spedire un pacco di qualsiasi genere: ce ne sono, sul mercato, di diverse tipologie e per qualsiasi esigenza (oltre che per ogni fascia di prezzo). Un aspetto che non è così noto visto che, quando si ha l’esigenza di acquistarli, spesso ci si chiede dove si possano trovare gli imballaggi adatti per spedizioni e quale tipologia scegliere.

Le cosiddette scatole postali e materiali di imballaggio per la spedizione nascono per garantire alla merce da spedire di arrivare a destinazione sana, senza danni: ecco allora che quando si sceglie questo tipo di prodotto è importante considerare il peso e le dimensioni degli oggetti che si intende spedire, oltre alla durata del trasporto e alla destinazione finale.



Come scegliere il giusto materiale per imballaggio

Ad esempio, se si sta spedendo un oggetto fragile, sarà necessario scegliere un imballaggio che offra una maggiore protezione, come una scatola imbottita o un involucro in schiuma. Inoltre, è importante assicurarsi che la scatola o l’imballaggio sia abbastanza robusto per resistere alle condizioni di trasporto, come il viaggio su camion o lo stoccaggio temporaneo in un magazzino. Di base la scelta è sempre tra le seguenti tipologie di imballaggi:

Scatole in cartone: sono le più comuni per l’imballaggio delle spedizioni in quanto economiche e facilmente disponibili. Tuttavia, è importante scegliere una scatola di cartone di buona qualità, che sia abbastanza resistente per resistere alle condizioni di trasporto. Scatole imbottite: più resistenti, contengono materiale di protezione o polistirolo al proprio interno e vengono utilizzate per proteggere gli oggetti fragili durante il trasporto. Pluriball: pellicola pluriball con bolle d’aria che viene utilizzataper avvolgere gli oggetti e mantenerli insieme durante il trasporto andando a preservarli da eventuali urti. Scatole personalizzate: molto usate soprattutto dai negozi, anche gli ecommerce, le scatole personalizzate consentono di inviare merce acquistata dai propri clienti all’interno di contenitori brandizzati, andando a lavorare anche a livello di marketing e rafforzando il proprio marchio.

Dove acquistare imballaggi per spedizioni

I materiali per imballaggi e spedizioni possono essere acquistati in molti negozi di forniture per ufficio, negozi di articoli per il trasloco, negozi di ferramenta e shop online specializzati, come nel caso di Paese delle Buste. In rete è possibile risparmiare, soprattutto se si acquistano stock di prodotti, ricevendo poi la merce a casa propria entro poche ore.

In linea generale il consiglio è sempre quello di rivolgersi a realtà specializzate così da assicurarsi di utilizzare materiali di imballaggio di alta qualità e che siano sufficientemente resistenti, con l’obiettivo di garantire la massima protezione degli oggetti durante il trasporto.